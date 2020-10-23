«Надо волноваться по поводу травм спортсменов, а не о допуске на ЧР»

С 23 по 27 октября (включая юниорские старты) в Сочи пройдет третий этап Кубка России по фигурному катанию. Главной интригой станут противостояния в одиночном выступлении. У женщин за победу поборются двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева.

Также интересно будет посмотреть за прокатами Софьи Самодуровой, Анастасии Гуляковой и Дарьи Усачевой. У мужчин золото, скорее всего, разыграют Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Хотя 17-летний Андрей Мозалёв тоже может вмешаться в эту борьбу. В парах и танцах на льду вновь будет немного представителей, что еще раз поднимает вопрос допуска на чемпионат России (ЧР). Напомним, что сейчас по регламенту к участию в ЧР-2021 допускаются только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года.

Главные интриги этапа «Известия» обсудили с двукратной чемпионкой мира, двукратным призером Олимпийских игр по фигурному катанию Ириной Слуцкой.

— Свои первые официальные прокаты в этом сезоне покажет Елизавета Туктамышева. На ваш взгляд, она способна навязать борьбу фавориту этапа — Анне Щербаковой?

— Я соглашусь с тем, что на сегодня Щербакова является лидером, но и Туктамышеву я бы не стала списывать со счетов. Она тот спортсмен, который обладает и акселем в три с половиной оборота, и четверным прыжком. Лиза вполне может побороться за победу на этапе.

— Сможет ли Софья Самодурова вмешаться в эту борьбу?

— Я подожду с комментариями по поводу Самодуровой. В прошлом сезоне она не проявила себя, как достойный конкурент девочкам, находящимся в топе. Мне кажется, все же большинство зрителей пойдёт смотреть на Лизу и на Аню.

— В мужском одиночном топовый состав: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Андрей Мозалев. Алиева можно рассматривать, как претендента на победу, учитывая, что он долго не выступал из-за травмы?

— По поводу Алиева хотелось бы отметить, что он, действительно, мастер высокого уровня. К сожалению, зачастую у спортсмена после серьёзной травмы бывают опасения вновь «надломиться». Но мне кажется, Дима не станет себя беречь и будет выступать с сильной программой.

— Для Михаила Коляды это будет первая серьезная проверка после впечатляющих контрольных прокатов. Есть надежда, что после перехода к Алексею Мишину он наконец-то обретет стабильность?

— Меня очень порадовал Коляда на контрольных стартах. Надеюсь, он не растеряет своих навыков и будет показывать высокий результат на протяжении всего соревновательного сезона.

— Этап пройдет без зрителей на тренировочном катке. Не перебор с безопасностью, учитывая, что через дорогу ХК «Сочи» играет в КХЛ при зрителях, да и на футбольную премьер-лигу тоже допускаются болельщики?

— Не я устанавливаю правила, но, если в фигурном катании ввели такие меры, значит, они нужны. Я не думаю, что это отразится на выступлениях спортсменов, а поклонники всегда смогут увидеть катание наших мастеров онлайн. Опять же, в связи с сегодняшними реалиями очень важно соблюдать все правила, введенные для борьбы с пандемией, в том числе нужно постараться оградить себя от массовых мероприятий. Сейчас как никогда важно беречь себя и своё здоровье.

— В танцах и парах снова проходные составы, нет лидеров сборной. Не ошиблись ли в федерации, обозначив в регламенте, что спортсмены для попадания на чемпионат России обязаны принять участия в двух этапах Кубка России?

— Для того, чтобы попасть на национальный чемпионат нужно участвовать в этапах Кубка России, либо же участвовать на этапах «Гран-при» и в таком случае автоматически попадать на чемпионат. Так было, есть и будет. Сейчас, конечно, в связи с пандемией с этапами «Гран-при» есть проблемы, поэтому все возвращается к истокам. Но я бы не распространяла это на наших чемпионов. Они в любом случае должны выступить на национальном чемпионате. Уж кто если не они должны представлять нашу страну на европейских и мировых первенствах?!

— Но многие из них так и не смогут поучаствовать в этапах Кубка России из-за травм и болезней.

— Мне кажется, сейчас нужно обратить внимание на большое количество травм. Слишком долго спортсмены сидели дома, а когда вернулись к тренировочному процессу, как настоящие перфекционисты, захотев все и сразу и идеально, они стали чаще получать травмы. А у кого-то начали вскрываться старые болячки из-за колоссальной нагрузки, которая возросла вместе с желанием вступить в сезон в минимальной, но форме. Поэтому стоит больше волноваться и опасаться по поводу травм наших спортсменов, нежели о том, что вдруг чемпионов, призеров Европы не пустят на чемпионат России. Я думаю, этот пункт в Федерации фигурного катания для таких спортсменов опустят, и они достойно выступят на национальном чемпионате, чтобы идти дальше.

Расписание третьего этапа Кубка России в Сочи (взрослые)

Пятница, 23 октября

Танцы на льду

Ритм-танец (начало в 19:25)

Мужчины

Короткая программа (20:30)

Суббота, 24 октября

Женщины

Короткая программа (15:50)

Танцы на льду

Произвольный танец (17:35)

Мужчины

Произвольная программа (18:55)

Воскресенье, 25 октября

Пары

Короткая программа (15:45)

Женщины

Произвольная программа (17:15)

Понедельник, 26 октября

Пары

Произвольная программа (16:15)