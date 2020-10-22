Выход профессора: ученики Алексея Мишина нацелились на победу в Сочи

С 23 по 27 октября в Сочи пройдет третий этап Кубка России по фигурному катанию. Главной интригой старта станут противостояния в одиночном катании. У женщин за победу поборются Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, а у мужчин — Михаил Коляда и вернувшийся после травмы Дмитрий Алиев. Способен бросить вызов признанным лидерам и 17-летний Андрей Мозалёв. Из-за сложной эпидемиологической обстановки соревнования пройдут без зрителей.

Дубль Щербаковой, проверка Коляды

Для Анны Щербаковой это будет второе выступление в сезоне. На первом этапе Кубка России в Сызрани у подопечной Этери Тутберидзе не было соперников. Занявшая второе место Анна Фролова (ЦСКА) отстала от победительницы более чем на 40 баллов. При этом выступление Щербаковой получилось неоднозначным. С одной стороны, невероятно высокие баллы и удавшийся четверной флип. С другой — много помарок в других элементах, о которых сама Анна честно рассказала журналистам. В Сочи у фигуристки будет возможность показать более чистые прокаты, подтвердив статус главного фаворита сезона.

— Самые хорошие перспективы я вижу у подопечных Тутберидзе, — сказал «Известиям» серебряный призер Олимпийских игр – 1980 Сергей Шахрай. — Причем скорее даже у Щербаковой, а не у Валиевой. Анна сильно прогрессирует, у нее появляется зрелость в катании. Она способна выдать суперсезон.

В этот раз борьбу Анне постараются навязать Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Софья Самодурова. Особенно интересно будет понаблюдать за чемпионкой мира – 2015 Туктамышевой, которая во время произвольных прокатов представила новую произвольную программу под музыку «Хроники заводной птицы» Бхимы Юнусова. В Сочи для ученицы Алексея Мишина будет первый официальный старт сезона. Если она откатает обе программы чисто, то может получить очень высокие баллы.

Не менее интригующее противостояние ждет зрителей и у мужчин. Восстановившийся после травмы Дмитрий Алиев сразится с Михаилом Колядой, который впечатлил всех на контрольных стартах. Если новому ученику Алексея Мишина удастся так же мощно выглядеть на официальном старте, можно будет говорить, что в мужском одиночном катании тоже определился фаворит.

— Не знаю, как Алиев восстановился после травмы. Надеемся, что с ним всё будет нормально и он еще покажет себя. Что касается Коляды, надеюсь, что у нашего любимого профессора Мишина он должен обрести стабильность. Будет интересно посмотреть за их прокатами в Сочи. Как и за Андреем Мозалёвым, он очень перспективный парень, — сказал «Известиям» двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Олег Овсянников.

Изменят ли регламент?

Как и на первых двух этапах, в парном катании и танцах на льду будет крайне мало представителей. Лидеры сборной в обоих дисциплинах вновь не смогут выступить на этапе, что ставит под сомнение их участие в чемпионате России (ЧР). Напомним, что, согласно критериям федерации, для попадания на ЧР необходимо поучаствовать в двух этапах Кубка России.

— Конечно, в регламенте будут какие-то изменения, — поделилась с «Известиями» заслуженный тренер России Людмила Великова. — Люди же не просто так пропускают соревнования. Они болеют. Думаю, критерии изменят. Но пока ничего не известно. У нас даже внутренние соревнования, второй этап Санкт-Петербурга, и то отменили. А что будет дальше, никто не знает.

C Людмилой Великовой согласен и Олег Овсянников.

— Сами понимаете, что от травм никто не застрахован, — пояснил эксперт. — Я думаю, пусть наши ребята восстанавливаются: и парники, и танцоры. Сейчас важнее всего здоровье. Думаю, федерация разберется с их допуском на чемпионат России. На это никак не повлияет выступление на этапах Кубка, мне так кажется. Потому что как проводить главный старт года без наших топовых пар?

В отличие от этапов в Сызрани и Москве, в Сочи болельщики не смогут увидеть противостояние российских фигуристов с трибун. Хотя, например, клубы из Сочи в КХЛ и РПЛ продолжают играть в присутствии болельщиков.

— Так решили в Роспотребнадзоре. Главное, что соревнования идут, — продолжил Олег Овсянников. — За спортсменов после долгого карантина, когда были все эти ограничения, вообще было страшно. Спасибо, что разрешают хоть какие-то старты. Болельщики важны для спортсменов, я согласен. Но в нынешней ситуации главное — соревноваться.

Четвертый этап Кубка России пройдет в Казани с 8 по 12 ноября. Заключительный — снова в Москве (5–8 декабря).