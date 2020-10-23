Трамп заявил о своем участии в переговорах по Нагорному Карабаху

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает участие в переговорах Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Такое заявление он сделал в пятницу, 23 октября, журналистам президентского пула.

«Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран», — цитирует «РИА Новости» заявление сотрудников СМИ.

При этом американский лидер отказался говорить, встречался ли он с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, которые находятся в Вашингтоне и проводят встречи с госсекретарем Майком Помпео.

Вдобавок к этому Трамп заявил об «очень хорошем прогрессе» на переговорах по карабахскому конфликту.

«Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди, — заявил он журналистам. — Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении (ситуации в Карабахе. — Ред.) есть очень хороший прогресс».

Ранее в этот же день стало известно, что в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и американского госсекретаря Майка Помпео. Азербайджанский дипломат представил американцу подробную информацию о происходящем в регионе.

Также в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия республики взяла под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах непризнанной республики Нагорный Карабах.

В свою очередь, президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

О том, что Москва делает всё возможное для того, чтобы остановить войну в зоне карабахского конфликта и вывести его урегулирование в мирное русло, ранее в этот же день заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Алиев заявил, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве. В свою очередь, глава армянского правительства также объявил, что готов к встрече с президентом Азербайджана при наличии предпосылок.

20 октября американский конгрессмен-демократ Грейс Наполитано внесла в палату представителей конгресса США проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го. Однако в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

При этом Пашинян отмечал, что вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения. Он подчеркнул, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Но ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.