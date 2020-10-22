Пашинян сообщил о готовности встретиться с Алиевым в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов к встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе при наличии предпосылок.

«Официального приглашения не было, но я так понял, что и Алиев, и я подтвердили нашу готовность встретиться и попробовать достичь дипломатического решения этой ситуации. Конечно же, я готов, но нужно, чтобы для плодотворности такой встречи были необходимые предпосылки», — приводит в четверг, 22 октября, его слова «Интерфакс».

Встреча, по словам главы армянского правительства, может пройти в Москве.

В этот же день Алиев также заявил, что не исключает встречи с Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве.

В свою очередь, Пашинян отмечал, что вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения. Он подчеркнул, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Но ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт вокруг Карабаха разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.