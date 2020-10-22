Алиев допустил встречу с Пашиняном в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью японской медиакорпорации Nikkei 22 октября, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве.

«Конечно, это возможно. Подобные встречи случались и раньше», — сказал Алиев, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Пашиняном на высшем уровне в российской столице, если на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в США в предстоящую пятницу «будет достигнут какой-либо прогресс».

В то же время политик указал, что вероятность встречи будет зависеть от повестки дня.

«Потому что при таком армянском правительстве, к сожалению, перспектива мирного урегулирования очень далека. Контрпродуктивные и провокационные заявления и действия со стороны руководства Армении делают переговоры бессмысленными. Потому что главной темой на столе переговоров всегда было освобождение территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — отметил азербайджанский лидер.

По словам политика, он не получал приглашения от своего российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для обсуждения ситуации в Карабахе. «Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Алиев отметил, что неоднократно посещал с визитом Москву по приглашению президента Путина, «даже по несколько раз в год». По его словам, Путин также «неоднократно посещал Азербайджан».

Баку анонсировал 20 октября встречу глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова 23 октября в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху. За день до этого газета Politico писала, что Помпео примет на встрече в американской столице Байрамова и главу МИД Армении Зораба Мнацаканяна.

Позже, 21 октября, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль заявил, что ситуация для контактов лидеров Азербайджана и Армении еще не созрела.

В свою очередь Пашинян заявлял, что вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения. Он подчеркнул, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Но ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт вокруг Карабаха разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.