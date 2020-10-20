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Резолюцию о признании независимости Карабаха внесли в Палату представителей США
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Резолюцию о признании независимости Карабаха внесли в Палату представителей США

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Американский конгрессмен-демократ Грейс Наполитано внесла в Палату представителей Конгресса США проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.

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«Путь вперед - это путь свободы, поэтому сегодня я призываю к официальному признанию Соединенными Штатами независимости Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Ред.)», — написала Наполитано.

19 октября французский сенатор Валери Буайе заявила о внесении на этой неделе в сенат документа о признании Нагорно-Карабахской Республики. По ее словам, она намерена внести документ, чтобы признать Нагорный Карабах, а также осудить действия Турции и Азербайджана на территории республики. Кроме того, политик заявила, что «противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает противостоять распространению турецкого ислама по Европе».

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что время для переговоров о размещении в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике международных миротворческих сил еще не настало.

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал разместить российских наблюдателей в НКР. В то же время дипломат отметил, что решение остается за Баку и Ереваном.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

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