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Французский сенатор представит документ о признании Нагорного Карабаха

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Французский сенатор Валери Буайе заявила о внесении на этой неделе в сенат документа о признании Нагорно-Карабахской Республики. Об этом политик написала на своей странице в социальной сети Twitter.

По ее словам, она намерена внести документ, чтобы признать Нагорный Карабах, а также осудить действия Турции и Азербайджана на территории республики. Кроме того, она заявила, что «противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает противостоять распространению турецкого ислама по Европе».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время выступления в сенате подчеркнул, что иностранное вмешательство, в том числе вмешательство Турции, в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо и лишь подпитывает эскалацию.

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Министр также добавил, что Франция как посредник и сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна продолжать занимать беспристрастную позицию по Карабаху.

Ранее, 14 октября, газета The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону нагорнокарабахского конфликта «еще сотен» ополченцев. Washington Post в тот же день писала о гибели 52 сирийских наемников в зоне нагорнокарабахского конфликта.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг его заявление и потребовал от Парижа извинений.

15 октября Алиев вновь опроверг заявления о присутствии наемников в зоне военного конфликта. Он подчеркнул, что армия Азербайджана насчитывает более 100 тыс. военнослужащих и вооруженные силы страны уже доказали способность «освободить свои земли».

Российская сторона также выражала обеспокоенность в связи с сообщениями об участии боевиков и наемников в конфликте в Карабахе. Данный вопрос президент РФ Владимир Путин обсудил 14 октября с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции в свою очередь заявлял, что у сирийских боевиков «есть дела дома» и его страна не нуждается в отправке в Карабах наемников, несмотря на готовность помогать Баку.

Обострение конфликта в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. По итогам переговоров в Москве 9 октября стороны договорились о прекращении огня с полудня следующего дня, а также об обмене пленными и погибшими. Однако боевые действия продолжаются до сих пор, обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

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