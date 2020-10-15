Washington Post сообщила о гибели 52 сирийских наемников в Карабахе

В зоне нагорнокарабахского конфликта погибли 52 сирийских наемника. Об этом сообщила газета Washington Post 14 октября.

В материале говорится, что погибшие ранее были завербованы «поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии для борьбы с Арменией на стороне Азербайджана».

Турция отрицает отправку сирийских боевиков на помощь союзнику, Азербайджану. Однако, по информации газеты, родственники двух погибших рассказали, что наемники прилетели в Азербайджан из Южной Турции и турецкие ополченцы обещали им ежемесячную зарплату.

Тела погибших были выданы родным в начале октября, уточняет издание.

Накануне газета The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону нагорнокарабахского конфликта «еще сотен» ополченцев.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг его заявление и потребовал от Парижа извинений.



15 октября Алиев вновь опроверг заявления о присутствии наемников в зоне военного конфликта. Он подчеркнул, что армия Азербайджана насчитывает более 100 тыс. военнослужащих и Вооруженные силы страны уже доказали способность «освободить свои земли».

Однако, по его словам, Азербайджан использует военное оборудование турецкого производства наравне с российским и израильским, отмечает «Газета.ru».

Российская сторона также выражала обеспокоенность в связи с сообщениями об участии боевиков и наемников в конфликте в Карабахе. Данный вопрос президент РФ Владимир Путин обсудил 14 октября с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции в свою очередь заявлял, что у сирийских боевиков «есть дела дома» и его страна не нуждается в отправке в Карабах наемников, несмотря на готовность помогать Баку.

Обострение конфликта в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. По итогам переговоров в Москве 9 октября стороны договорились о прекращении огня с полудня следующего дня, а также об обмене пленными и погибшими. Однако боевые действия продолжаются до сих пор, обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.