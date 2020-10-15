Алиев ответил на заявления об использовании наемников в Карабахе

Азербайджан не использует наемников в военном конфликте в Нагорном Карабахе, ни одна страна не представила доказательств обратного, заявил президент республики Ильхам Алиев .

«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом», — заверил Алиев в интервью France 24, опубликованном 14 октября.

По словам главы государства, армия Азербайджана насчитывает более 100 тыс. военнослужащих, и вооруженные силы страны уже доказали способность «освободить свои земли».

В то же время, Алиев отверг заверения Армении об участии Турции в конфликте в Карабахе. Азербайджанский лидер отметил, что его страна использует военное оборудование турецкого производства наравне с российским и израильским.

«Турция никак не участвует в процессе, за исключением политической плоскости. Здесь нет турецких войск», — указал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 сирийских боевиков переброшены через территорию Турции в Баку. Алиев это опроверг и потребовал от Парижа извинений.

Российская сторона также выражала обеспокоенность в связи с сообщениями об участии боевиков и наемников в конфликте в Карабахе. Данный вопрос президент РФ Владимир Путин обсудил 14 октября с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции, в свою очередь, заявлял, что у сирийских боевиков «есть дела дома», и его страна не нуждается в отправке в Карабах наемников, несмотря на готовность помогать Баку.

Обострение конфликта в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене пленными и погибшими. Однако боевые действия продолжаются до сих пор, пишет «Газета.ру».

Азербайджан и Армения возлагают друг на друга ответственность за нарушение перемирия.