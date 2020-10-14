Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Одной из тем беседы стала ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 14 октября.

Стороны подтвердили важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве. Президенты выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.

Российский лидер подчеркнул «настоятельную необходимость солидарных усилий» для скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы.

Путин выразил надежду, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, «внесет конструктивный вклад» в деэскалацию конфликта.

Президенты России и Турции также обсудили Ливию.

«При обмене мнениями по сирийской и ливийской проблематике отмечен эффективный характер координации России и Турции на этих направлениях, которая способствует стабилизации обстановки и продвижению на политико-дипломатическом треке», — отмечается в сообщении.

Кроме того, они рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества. Путин и Эрдоган договорились поручить ведомствам двух стран проработку кооперации в области создания и производства вакцины от коронавируса.

Стороны договорились о дальнейших регулярных контактах по дипломатическим и военным каналам.

С начала обострения ситуации в Карабахе 27 сентября Путин не проводил переговоров с Эрдоганом.

5 октября в Кремле объяснили, почему Путин уже три раза обсудил Карабах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и еще ни разу — со своими азербайджанским и турецким коллегами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры зависят от «рабочих графиков президента, от целесообразности», и если будет необходимо, российский лидер побеседует со своими визави.

8 октября после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Путин призвал стороны прекратить боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). До этого российский президент беседовал с Пашиняном — 27, 29 сентября и 2 октября.

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