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Песков объяснил отсутствие планов у Путина пообщаться с Алиевым по Карабаху

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин уже три раза общался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но еще не беседовал о ситуации в Нагорном Карабахе с президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Переговоры зависят от рабочих графиков президента, от целесообразности, это не означает, что Российская Федерация испытывает дефицит в рабочих контактах», — сказал Песков.

Он отметил, что глава МИД России Сергей Лавров «находится в постоянном контакте» с турецкими и азербайджанскими коллегами.

По словам Пескова, если будет необходимо, Путин побеседует со своими визави.

«Пока нет таких четких планов, но вы знаете, что речь идет о войне, на войне в Карабахе ситуация развивается быстро, трудно загадывать. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будут и формироваться потребности в диалоге», — заключил он.

Российский лидер провел телефонные переговоры с Пашиняном 27, 29 сентября и 2 октября. Во время последней беседы стороны обсудили ситуацию в зоне конфликта в Карабахе, выразив серьезную озабоченность информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока.

Путин акцентировал внимание армянского премьера на необходимости немедленно прекратить бои и возобновить усилия по урегулированию в русле совместного заявления президентов России, США и Франции, выпущенного 1 октября.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 1 октября, что Париж располагает информацией о том, что в боевых действиях в Карабахе участвуют сирийские исламисты.

Россия, Франция, США и ООН призвали к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Турция и Украина выразили поддержку Азербайджану, который считает территорию своей.

Обострение конфликта из-за Карабаха произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации и обстрелах, а также в гибели мирного населения. Армянская сторона неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, но Турция заявляла о готовности оказать Азербайджану помощь.

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