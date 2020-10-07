Песков рассказал о переговорах Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в среду, 7 октября, состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Могу, действительно был телефонный разговор, (...) президент Азербайджана поздравил Владимира Владимирович с дней рождения, обсудили ситуацию с Карабахом, диалог будет продолжен», — сказал представитель Кремля.

Ранее в этот же день Путин назвал трагедией события в Нагорном Карабахе. Он выразил надежду на то, что конфликт в скором времени будет прекращен, а также добавил, что Москва призывает стороны к прекращению огня.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.