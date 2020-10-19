Алиев оценил возможность размещения миротворцев в Нагорном Карабахе

Время для переговоров о размещении в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике международных миротворческих сил еще не настало, заявил в понедельник, 19 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС.

Он также напомнил, что данный вопрос находится в самом конце согласованных Минской группой ОБСЕ принципов урегулирования конфликта в НКР.

«Тогда, когда будут урегулированы уже все вопросы, связанные с деоккупацией, тогда предполагалось присутствие иностранных миротворческих сил. Но, поскольку не были согласованы основные вопросы, требующие урегулирования, то к этому вопросу стороны так и не подошли» — приводит агентство слова президента.

Алиев подчеркнул, что армянская сторона не сообщала о «готовности вывести войска с оккупированных территорий».

«Как только это произойдет, тогда вопрос уже о так называемых наблюдателях может быть рассмотрен», — сказал глава азербайджанского государства.

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал разместить российских наблюдателей в НКР. В то же время дипломат отметил, что решение остается за Баку и Ереваном.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.