Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с госсекретарем США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего рабочего визита в США встретился с госсекретарем Майком Помпео, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает МИД Азербайджана.

По данным ведомства, Байрамов представил подробную информацию о происходящем, сообщает «Интерфакс». Как отметил высокопоставленный дипломат, позиция Баку основана на четырех известных резолюциях Совета Безопасности ООН и соответствующих документах других международных организаций.

Стороны также обсудили состояние отношений между Азербайджаном и США.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах непризнанной республики Нагорный Карабах.

Также в пятницу президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга.

В июле на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли бои между военнослужащими двух стран.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей. При этом Ереван не признал Карабах как самостоятельное государство.