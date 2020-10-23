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Песков указал на попытки Москвы вернуть карабахский конфликт в мирное русло

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 23 октября, заявил, что Москва делает всё возможное, чтобы остановить войну в зоне карабахского конфликта и вывести его урегулирование в мирное русло. Так он ответил на вопрос журналистов о готовности России организовать на своей территории встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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«Президент Путин, собственно, вчера говорил, что он находится в постоянном ежедневном контакте и с Алиевым, и с Пашиняном», — заключил представитель Кремля.

Накануне Алиев заявил, что не исключает встречи с Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве. В свою очередь, глава армянского правительства также объявил, что готов к встрече с президентом Азербайджана при наличии предпосылок.

В этот же день российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что РФ чувствует на себе особую ответственность за ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Он добавил, что Москва продолжит стремиться содействовать прекращению огня в НКР.

Глава государства вместе с этим уточнил, что, по российским данным, с обеих сторон конфликта в Карабахе более 2 тыс. погибших, а общее число погибших приближается уже к 5 тыс.

Также в четверг официальный представитель МИДа Мария Захарова добавила, что Москва прилагает активные усилия к прекращению военных действий в зоне карабахского конфликта. Дипломат напомнила, что соответствующие вопросы обсуждались 20 и 21 октября в Москве в ходе раздельных встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го. Однако в обоих случая после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

При этом Пашинян отмечал, что вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения. Он подчеркнул, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Но ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

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