«Начинается какое-то совсем другое время»

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Самые важные цитаты из выступления главы государства - в материале «Известий».

О силе государства

- Встает вопрос: а что такое сильное государство? В чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженной силы и оборонного потенциала. Хотя, думаю, вы понимаете, насколько эта составляющая важна для России с точки зрения географии, целого комплекса геополитических вызовов. И, конечно, нашей исторической ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН для обеспечения глобальной стабильности. И, тем не менее, убежден, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чем сила государства.

О Нагорном Карабахе

- Для нас это особая ситуация. Да, создана группа в 92-м, по-моему, году, Россия, Франция, США как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию переговорного процесса. Я уверен на 100%, что все участники процесса искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом так не заинтересован, как Россия.

Об уроках пандемии

- Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни. Трудно было представить, что в технологически продвинутом, нашем XXI веке, даже в самых благополучных, состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не такой уж и страшной угрозой. А жизнь показала, что дело не только в уровне развития медицинской науки, с ее, подчас, фантастическими достижениями. Оказалось, что не менее, а может, и гораздо важнее, другое – организация и доступность системы массового здравоохранения. Ценности взаимопомощи, служения и самопожертвования, объединяющие людей – вот что оказалось важно. Ответственность, собранность и честность власти, её готовность воспринять запрос общества и одновременно чётко, аргументированно объяснить логику и последовательность принимаемых мер, чтобы не дать страху побороть и разобщить общество, а напротив вселить уверенность, что как бы ни было трудно, мы вместе преодолеем все испытания.

- Борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство. Вопреки рассуждениям тех, кто рассуждал и рассуждает, что роль государства в глобальном мире сокращается, а в перспективе оно вообще будет заменено какими-то другими формами социальной организации.

О тектонических сдвигах

- Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни.

О противоречиях в мировой политике

- Острейших противоречий в современной международной жизни накопилось много, даже очень много. С того момента, как по-своему, конечно, устойчиво и предсказуемо – по-своему предсказуемо - модель отношений периода холодной войны начала меняться - не подумайте, что я по этому скучаю, ни в коем случае, - мир преображался несколько раз.

- Одни страны спешили поделить пирог, как правило, в свою пользу, конечно, воспользоваться преимуществами в результате завершения периода холодного противостояния. Другие вынуждены искать способ приспособиться к изменениям любой ценой. А некоторые - и тут можно взять и наш невеселый опыт - боролись, что называется, за выживание, чтобы остаться единой страной, сохраниться, в том числе и субъектом мировой политики.

О роли ООН и праве вето

- Важно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности, доказавшие свою эффективность. Это ООН, Совет Безопасности и право вето его постоянных членов. Недавно говорил об этом на юбилейной Генеральной Ассамблее ООН. И насколько знаю, такая позиция – сохранение основ международного порядка, сформировавшегося по итогам Второй мировой войны – пользуется широкой поддержкой в мире.

О санкциях

- Мы же обращались и с площадки ООН хотя бы по гуманитарным соображениям, хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и в гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России — бог с ними, мы справимся с этим.

О предложении европейцев по ДСНВ

- Нам европейцы говорят: а пускай они выходят, а вы не выходите. Я говорю: здрасьте, вот кино хорошее. Вы же все члены НАТО, значит, вы будете летать, передавать американцам информацию, а мы не сможем этого делать, потому что мы останемся в этом договоре. Поэтому давайте-ка дурака не будем валять, давайте будем разговаривать по-честному друг с другом.

Недоброжелателям

- Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах.

- Россию кто-то попытался вообще списать со счетов... Мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные.

О голосе народа

- Чей, собственно, голос должно услышать государство? Как распознать, действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания? Либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику. Приходится сталкиваться подчас с тем, что подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то, прямо скажем, и внешних сил.

О демократии

- Настоящую демократию и гражданское общество невозможно «импортировать». Много раз об этом говорил. Они не могут являться продуктом деятельности иностранных «доброжелателей», даже если те якобы «хотят как лучше». В теории это, наверное, возможно. Но, если откровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю. Мы видим, как функционируют такие «завозные» модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило, фикция, лишённая внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают. А соответствующие руководители – это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, всё решает господин. Поэтому вновь повторю: только граждане своей собственной страны вправе определять, в чем их общественный интерес.

О Навальном

- Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно… Во всяком случае, если бы власти хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать.

О доверии в киберпространстве

- В годы холодной войны существовало устоявшееся понятие «меры укрепления доверия». Касалось оно отношений между СССР и США, между Варшавским договором и НАТО, то есть военно-политической сферы. При этом подчеркну, конкуренция сейчас носит, как правило, «гибридный» характер, затрагивает все сферы. В том числе только формирующиеся. Поэтому и доверие требуется укреплять повсеместно. В этом смысле киберпространство может послужить – площадкой для апробирования этих мер, так же как в свое время контроль над вооружениями проложил путь к повышению доверия в мире в целом. Понятно, что сформировать необходимый «набор мер» в этой сфере, в киберпространстве очень сложно. Однако начинать эту работу нужно. Нужно делать это сейчас.

Глобальное потепление – серьезный вызов миру

- Из-за глобального потепления снижаются полярные ледяные шапки, и происходит таяние вечной мерзлоты. По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие частота и интенсивность этого процесса только увеличится. Это серьезный вызов для всего мира, для всего человечества и, конечно, для нас, для России, ведь вечная мерзлота занимает 65% территории. Подобные изменения могут нанести непоправимый ущерб биоразнообразию, сказаться крайне негативным образом на экономике и инфраструктуре, создать прямые риски для людей.

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