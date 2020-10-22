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Путин рассказал о редких встречах с детьми

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Президент России Владимир Путин рассказал, что скучает по своим детям и редко с ними видится. Об этом он сообщил в четверг, 22 октября, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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Президент России традиционно отметил день рождения с родными и друзьями

«По детям, редко вижу их», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, по кому он скучает.

11 октября Путин признался, что получает от внуков на день рождения поделки и рисунки.

Летом президент рассказал о звонках обоих внуков на его работу в Кремль.

В июне 2017 года в ходе прямой линии российский лидер сообщил, что у него недавно родился второй внук. Имен обоих глава государства не назвал, так как пристальное внимание общественности, по его мнению, нанесет ущерб развитию детей.

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