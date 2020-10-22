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Выступление Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция

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Президент России Владимир Путин выступает на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе выступления глава государства отметил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни, а также подчеркнул, что миру еще предстоит переосмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

XVII заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит 20–22 октября в Москве. Тема 2020 года — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

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