Выступление Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе выступления глава государства отметил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни, а также подчеркнул, что миру еще предстоит переосмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

XVII заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит 20–22 октября в Москве. Тема 2020 года — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».