Путин оценил события в Белоруссии и Киргизии

Ничто привнесенное в Белоруссию извне не даст результата. Об этом в четверг, 22 октября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Россия не вмешивалась в события в Белоруссии и рассчитывает, что никто не станет навязывать Минску свои решения, добавил президент.

«Нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации, принять соответствующие решения, в том числе, возможно, эти решения лежат на пути внесения поправок в действующую конституцию», — добавил он.

По словам российского лидера, происходящее в Республике Беларусь выгодно отличается от событий в ряде «развитых демократий». В Минске безоружным в спину не стреляли, подчеркнул президент.

События в Киргизии Путин назвал бедой киргизского народа. По его словам, Россия не лезет в ситуацию в Киргизии и надеется на ее нормализацию.

«Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем, обращаю ваше внимание, не лезем со своими советами, с наставлениями и с поддержкой каких-то отдельных политических сил», — рассказал он.

В Москве надеются, что в Киргизии всё нормализуется и страна будет развиваться. Подобные Киргизии страны делают первые шаги на пути к формированию собственной государственности и культуры государственного развития, и важно не вмешиваться в эти процессы, сказал президент России.

В конце сентября Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий президент Александр Лукашенко. С того дня в республике продолжаются массовые протестные акции.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, 15 октября покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову. С 15 октября протесты прекратились.