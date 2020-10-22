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Путин сравнил падение экономики Украины с несколькими пандемиями

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Падение производства на Украине в результате революций по масштабам превзошло не одну пандемию. Об этом в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

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«Посмотрите на Украине: 2004 год — одна революция, 2014 год — другая революция, переворот государственный», — напомнил Путин. По его словам, как следует из статистики украинских служб, некоторые отрасли почти не существуют.

В пример он привел авиастроение, судостроение, ракетостроение, создаваемые поколениями граждан СССР.

«И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина — этого почти ничего не существует», — сказал российский лидер.

Также он добавил, что инициаторы распада Советского Союза не подумали о последствиях своих действий. Хотя, по мнению Путина, должны были.

Ранее в ходе выступления он отметил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни, а также подчеркнул, что миру еще предстоит переосмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

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