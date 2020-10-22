Путин пообещал, что Россия переживет желающие ей затухания страны

Российский президент Владимир Путин в ходе своего дистанционного выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября, ответил странам, которые, по его мнению, ждут затухания России.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что современный мир столкнулся с размытием нравственных ценностей и ориентиров.

«Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите — миссии человека на планете Земля», — отметил российский лидер.

По его словам, такой кризис не может быть решен дипломатическими переговорами или даже собранием крупной международной конференции. Для этого необходима переоценка приоритетов и переосмысление целей.

«<…> и начинать нужно с себя, с каждого человека, сообществ, с государств, а уже потом бороться за мировое устройство», — заключил он.

Ранее в ходе этого же заседания Путин заявил, что сила государства заключается не в тотальном контроле и мощи армии, а прежде всего в доверии к нему со стороны граждан.

XVII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» стартовало 20 октября в Москве, оно проходит до 22 октября. Тема мероприятия в этом году — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». В этом году из 200 участников порядка 170 выступают в режиме онлайн.