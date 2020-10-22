Прямой эфир

Путин назвал доверие граждан силой государства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сила государства заключается не в тотальном контроле и мощи армии. Об этом 22 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Депутатский вопрос: о чем президент говорил с лидерами фракций
Глава государства назвал главную задачу парламентариев на ближашие месяцы

«Сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан», — сказал он. Голос россиян должен быть решающим, а запросы общества должны быть реализованы, подчеркнул глава государства.

По его словам, неверно пытаться слепо копировать кого-то. «Главное — чтобы государство и общество находились в гармонии», — сказал он. Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать.

Также Путин высказался о несамостоятельных странах, где, по его словам, руководители остаются вассалами, а за них всё решает господин.

В отдаленной перспективе государство могут сменить другие формы социальной организации, допустил российский лидер. «Да, это возможно, когда-то в отдаленной перспективе всё может меняться — всё течет, всё меняется», — допустил он.

В ходе выступления глава государства отметил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни. Миру еще предстоит переосмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

XVII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» стартовало 20 октября в Москве, оно проходит до 22 октября. Тема мероприятия в этом году — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». В этом году из 200 участников порядка 170 выступают в режиме онлайн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020