Путин назвал доверие граждан силой государства

Сила государства заключается не в тотальном контроле и мощи армии. Об этом 22 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан», — сказал он. Голос россиян должен быть решающим, а запросы общества должны быть реализованы, подчеркнул глава государства.

По его словам, неверно пытаться слепо копировать кого-то. «Главное — чтобы государство и общество находились в гармонии», — сказал он. Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать.

Также Путин высказался о несамостоятельных странах, где, по его словам, руководители остаются вассалами, а за них всё решает господин.

В отдаленной перспективе государство могут сменить другие формы социальной организации, допустил российский лидер. «Да, это возможно, когда-то в отдаленной перспективе всё может меняться — всё течет, всё меняется», — допустил он.

В ходе выступления глава государства отметил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни. Миру еще предстоит переосмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

XVII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» стартовало 20 октября в Москве, оно проходит до 22 октября. Тема мероприятия в этом году — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». В этом году из 200 участников порядка 170 выступают в режиме онлайн.