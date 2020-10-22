Путин анонсировал ответ России на размещение ракет США в азиатско-тихоокеанском регионе

Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва примет ответные шаги на размещение ракет США в азиатско-тихоокеанском регионе. Глава государства сделал такое заявление, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября.

«У нас, к сожалению, появляются новые угрозы, вот, например, намерения и заявления наших американских партнеров о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе нас, конечно, не могут не настораживать, и, без всякого сомнения, мы вынуждены будем что-то предпринимать в ответ, это совершенно очевидный факт», — он.

Ответные меры, по словам главы государства, будут приниматься в зависимости от того, какие будут создаваться угрозы.

Также российский лидер выразил уверенность, что у мира не будет будущего без ограничивающих гонку вооружений документов, аналогичных Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Новость дополняется.