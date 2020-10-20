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США нарастят число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии
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США нарастят число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии

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США собираются нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и Азии до уровня России и Китая. Об этом сообщил во вторник, 20 октября, глава Пентагона Марк Эспер.

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«Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тыс. ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)», - заявил Эспер на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Он подчеркнул, что США уверены в том, что им необходимо развернуть такие же силы и в Европе, и в Азии.

«Мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий», - резюмировал Эспер.

СССР и США заключили Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в декабре 1987 года, договор вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Но в феврале 2019 года США обвинили Россию в якобы невыполнении пунктов соглашения и первыми начали процедуру выхода из ДРСМД. В Вашингтоне уверены, что российская ракета 9М729 нарушает условия договора. Москва обвинения отвергала и выражала готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.

Ранее, 19 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют американским разработкам в области вооружения и не могут поверить, что Штаты обладают невиданным нигде в мире оружием.

Трамп похвалил себя за восстановление «потрясающей мощи ВС США» всего за 3,5 года на посту президента.

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