Пентагон назвал сроки поступления гиперзвукового оружия в армию США

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации сухопутных войск США 15 октября.

«Мы будем увеличивать наши инвестиции в гиперзвуковую технику в течение следующих пяти лет, чтобы наращивать испытания и развить эти возможности для истребителей как можно быстрее», — сообщил Эспер.

Министр обороны рассказал, что в марте армия и флот провели испытания гиперзвукового планирующего блока. Технологию намерены внедрить в войска в 2023 году.

«Сегодня новые технологии расширяют геометрию поля боя и трансформируют наше представление об этом», — сказал он.

Причина этой трансформации, по словам Эспера, заключается в том, что соперники США — Китай и Россия — «стремятся подорвать» военные преимущества Соединенных Штатов с помощью передовых военных инноваций.

Ранее, 15 октября, стали известны технические характеристики будущей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. Так, снаряд сможет развивать скорость в 6,5–8 Махов и будет способен за 10–12 мин. поразить цель на расстоянии в 1,6 тыс. км.

В феврале в Пентагоне заявили о неспособности американской ПРО перехватить российские гиперзвуковые ракеты.

В связи с этим США ускорили программу гиперзвукового вооружения, а американский президент Дональд Трамп объявил о создании «супер-пупер-ракет», которые будут страшнее российских.