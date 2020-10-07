Со скоростью гиперзвука: «Циркон» впервые прошел комплексные испытания

В ходе пуска 6 октября гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была испытана вместе с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения, выяснили «Известия». Ранее тестировались лишь отдельные узлы и компоненты изделия. Ракета преодолела 450 км за четыре с половиной минуты, что, по словам экспертов, оставляет противнику для ее поражения считанные доли секунды. Успешное испытание «Циркона» — большое событие не только для Вооруженных Сил, но и для всей страны, отметил президент Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Минуты до цели

Как доложил главе государства начальник Генерального штаба, накануне с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Белом море был впервые выполнен тестовый пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по морской цели. Она пролетела 450 километров за четыре с половиной минуты, достигнув скорости свыше восьми Махов и максимальной высоты 28 км. Ракета попала точно в цель.

— После завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли, — закончил доклад генерал армии Валерй Герасимов.

Со скоростью гиперзвука_1 Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов (на экране) во время встречи в режиме видеоконференции. Начальник Генштаба сообщил президенту РФ об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент поздравил всех, кто участвовал в работе над «Цирконом» и поблагодарил руководство военного ведомства.

— За этой работой, мы знаем об этом, огромный труд наших учёных, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении Вооружённых Сил новейшими системами, — отметил глава государства.

В полном комплекте

Информация о тестовых пусках «Цирконов» со ссылкой на неофициальные источники ранее появлялась в этом году дважды. В феврале сообщалось о первых стрельбах с «Адмирала Горшкова», в ходе которых ракета поразила цель на одном из наземных полигонов. Второй пуск состоялся летом.

По словам источников «Известий», ранее испытывались лишь отдельные узлы и компоненты изделия. В частности, производились пуски на предельную дальность без применения систем управления и наведения. Также осуществляли бросковые тесты и так называемые «прожиги» — отдельные испытания работы двигателей изделия. Сейчас же «Циркон» полностью выполнил свою полетную программу. В частности, по сведениям «Известий», ракета впервые использовала не имеющую аналогов систему управления и головку самонаведения. Последняя придает изделию высочайшую точность, с которой оно может поразить даже миниатюрные цели.

Как рассказали источники, во время этого испытательного пуска ракета выполняла сложнейшие маневры на пути к цели. Это делает траекторию ее полета непредсказуемой, а сам боеприпас неуязвимым для перехвата.

Со скоростью гиперзвука_2 Первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море по морской цели в Баренцевом море Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Максимальная высота полета, названная начальником Генштаба, — 28 км, говорит о том, что, возможно, на определенном участке маршрута ракета резко уходит вверх, а затем пикирует, предположил военный историк Дмитрий Болтенков.

— Это еще больше повышает ее шансы обойти системы ПВО и ПРО, — отметил эксперт. — Обнаружить боеприпас, возможно, и получится, а вот сбить уже нет. Принятие «Циркона» на вооружение кардинально усилит флот. Он получит сильную руку, способную за считанные минуты дотянуться до противника. На испытательном пуске ракета преодолела 450 км за четыре с половиной минуты. Противнику надо обнаружить ее, классифицировать, принять решение, выдать целеуказание, обработать данные, и открыть огонь. В случае с «Цирконом» время для него будет идти на доли секунды.

На фрегате «Адмирал Горшков» стоят универсальные пусковые установки, рассказал Дмитрий Болтенков. Ранее корабль стрелял из них крылатыми ракетами «Калибр». Наличие таких установок позволит отечественному флоту пользоваться по мере необходимости разными типами боеприпасов.

— Россия активно разрабатывала противокорабельные ракеты после Великой Отечественной войны и долгие годы была лидером в этой сфере. Сейчас мы выходим на новый уровень, который в ближайшие годы больше никому не будет доступен, — заключил эксперт.

Ракетные характеристики

Обнародованное 7 октября видео пуска ракеты «Циркон» дало некоторую ясность в понимании ее устройства.

Пуск осуществляется из универсальной пусковой установки вертикального пуска 3С-14-22350. Считается, что это адаптированный для более тяжелых «Цирконов» вариант обычной установки 3С-14 в варианте размещения на океанских фрегатах проекта 22350. В стартовой конфигурации носовая часть ракеты, где, очевидно, находится воздухозаборник маршевого прямоточного воздушно-реактивного двигателя, закрыта специальным обтекателем. Ракета универсальная и предназначена как для надводного, так и для подводного стартов. Поэтому в задачи обтекателя входит и защита изделия при движении сквозь толщу воды при старте с подводной лодки, и поворот ракеты после вертикального выхода из пусковой установки.

Со скоростью гиперзвука_3 Первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море по морской цели в Баренцевом море Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Судя по всему, боеприпас использует систему послестартового поворота и ориентации в пространстве, аналогичную подобной системе противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» разработки того же «НПО машиностроения». Система твердотопливных двигателей ориентации разворачивает изделие на курс к цели, приводит в горизонтальное положение, снимает и уводит в сторону обтекатель. После этого запускается маршевая ступень твердотопливной первой ступени ракеты.

Первая ступень «Циркона» также необычна и включает в себя стартовую часть двигателя, которая обеспечивает выход ракеты из пусковой установки, прохождение через толщу воды при подводном пуске или взлет на безопасную высоту над кораблем-носителем. Маршевая часть твердотопливной стартовой ступени обеспечивает изделию разгон до гиперзвуковой скорости.