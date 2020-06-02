Подлёдное время: лодки проекта «Ясень» смогут запускать «Цирконы» в Арктике

Субмарины проекта 885 и 885М «Ясень» смогут наносить удары гиперзвуковыми «Цирконами», находясь подо льдами. На Северном флоте прошли учения, в ходе которых АПЛ «Северодвинск» совершила арктический поход и провела там учебные пуски крылатых ракет. Раньше считалось, что так могут действовать только атомные стратегические ракетоносцы. Эксперты отмечают, что подобное использование многоцелевых субмарин, способных уничтожать важные объекты противника на суше, серьезно расширит возможности ВМФ.

Лодки против айсбергов

Впервые за последние 15 лет многоцелевая ударная АПЛ совершила поход в Арктику. В суровых северных широтах прошла испытания субмарина «Северодвинск» проекта 885 «Ясень», рассказали «Известиям» в Минобороны. Военные моряки отработали всплытие и погружение, а также провели учебные ракетные стрельбы. Уникальные маневры прошли в конце прошлого года, но о них стало известно только сейчас.

Подлодка этого проекта, как рассказывал ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, станет первой, с борта которой пройдут пуски гиперзвуковых ракет «Циркон».

Новые возможности субмаринам пригодятся. «Известия» уже сообщали, что в Минобороны был утвержден окончательный план развертывания АПЛ проекта 885М «Ясень-М». Из семи подводных лодок, которые поступят в ВМФ, пять будут развернуты на Северном флоте.

Одно время считалось, что «Северодвинск» не сможет совершать подледные походы, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас подводники доказали, что могут это делать, — рассказал «Известиям» специалист. — В том, что новую лодку не спешили отправлять под лед, нет ничего удивительного. Для сложного плавания надо было подготовить оборудование и обучить экипажи.

Современные субмарины должны действовать в любой ситуации и не зависеть от географических широт и ледовой обстановки, объяснил «Известиям» контр-адмирал, экс-командир АПЛ, Герой России Всеволод Хмыров.

— Во время боевых действий лед не должен стать помехой, — подчеркнул эксперт «Известиям». — На борт поступает команда начать атаку, и подводники обязаны в максимально короткие сроки её исполнить. Современные лодки могут применять ракеты из надводного и подводного положений. На чистой воде они способны тут же отстреляться из-под воды. В арктических широтах АПЛ применят оружие из районов разреженного льда, а также полыньи, которую надо найти или сделать, пробив лед корпусом. Такая тактика требует особой подготовки и навыков. Экипажи кораблей Северного флота, которые выходят в Северный Ледовитый океан, должны определить подходящий для пуска район и максимально быстро там оказаться.

Подводное плавание — само по себе опасное и сложное дело, а подледное — опасно в квадрате, отметил эксперт. Оно требует дополнительной подготовки личного состава и специального оборудования, которое отображает реальную обстановку. Паковый лед проникает глубоко под воду, и чтобы с ним не столкнуться, нужно уметь правильно определять его толщину. Особую опасность представляют айсберги, которые имеют большую подводную часть и все время находятся в движении, резюмировал Всеволод Хмыров.

Модернизация продолжается

Сейчас в составе Северного флота числится одна многоцелевая АПЛ «Северодвинск» — головной корабль проекта 885 «Ясень». Заводские испытания субмарины заняли три года — в течение этого времени дорабатывались и испытывались ракетные комплексы «Калибр» и «Оникс».

В ближайшее время ВМФ должны усилить несколько модифицированных кораблей проекта 885М «Ясень-М». При строительстве этих АПЛ используют более современную элементную базу, а также улучшенное оборудование и материалы. Две такие субмарины — «Казань» и «Новосибирск» — сейчас проходят испытания.

При проектировании и строительстве субмарин обоих проектов было применено множество революционных решений. В частности, впервые использовали новую конструкцию — легкий корпус «охватывает» только часть прочной носовой части для снижения шумности.

Атомный реактор лодок выполнен по технологии, при которой трубопроводы теплоносителя первого контура размещены в корпусе реактора. Такая компоновка в случае ЧП или повреждения субмарины значительно снижает вероятность аварий и радиоактивного облучения экипажа. Без перезарядки реактор может проработать 25–30 лет, что сопоставимо со сроком службы самой АПЛ. Торпедные 533-мм аппараты впервые расположены не в носу корабля, а за отсеком центрального поста.

Ударная мощь

Крылатые ракеты — основа ударной мощи АПЛ. В шахтах «Ясеня» находятся «Ониксы», «Цирконы» или «Калибры». Последние крайне эффективны при ударах не только по надводным, но и по наземным целям — дальность их стрельбы более 1,5 тыс. км. Сверхзвуковые «Ониксы» предназначены для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного радиоэлектронного противодействия, а также для ударов по наземным целям.

Помимо этого, лодки могут вооружить гиперзвуковыми «Цирконами». Они способны разогнаться до 8-9 Махов и поразить цели на дальности не менее 500 км. Эти ракеты пробьют любую противовоздушную оборону — скорость в 2,5 Маха является предельной для современных средств ПВО.

Субмарины проектов 885 и 885-М отличаются друг от друга. Ранее «Известия» писали, что первая подлодка обновленного проекта — «Казань» — получила более заостренный нос. Изменение конструкции может говорить о том, что в оконечности корабля разместили антенну более совершенного, но в то же время компактного гидроакустического комплекса.

Кроме того, на субмарине уменьшилось количество торпедных аппаратов — с десяти до восьми. Зато увеличилось количество вертикальных ракетных шахт — с восьми до десяти. Сама лодка стала несколько меньше — сократилась ее длина. Новации внесли за счет использования более совершенного радиоэлектронного оборудования и средств автоматизации.