Путин отметил отсутствие решений о сокращении финансирования Минобороны

Никаких решений по сокращению финансирования Министерства обороны и других силовых структур не было. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

По его словам, в практическом плане сокращение военных расходов бюджета правительством не обсуждается. «Это всё дискуссии внутри правительственных ведомств между собой», — сказал глава государства.

Россия не против включения новейших вооружений по носителям и боеголовкам в договор с США о стратегических вооружениях, отметил президент.

«Вы спросили, есть ли будущее у договоров об ограничении вооружения — на мой взгляд, у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений», — поделился Путин мнением. Как он добавил, об этом надо задуматься всем.

20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не принимали решений по реформе Минобороны и сокращению численности Вооруженных сил России.

Ранее в этот же день в распоряжении «Известий» оказался проект Министерства финансов, согласно документу, штатная численность военнослужащих может быть сокращена на 10%.