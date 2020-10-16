Путин заявил об угрозе оставить весь мир без договора по СНВ

Существует полная угроза оставить весь мир без без договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Об этом заявил 16 октября президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода», — сказал Путин.

Он отметил, что у России появились новые системы вооружения, которых нет у США, однако Москва не отказывается обсуждать этот вопросы.

Российский лидер также поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову сформулировать позицию страны по СНВ, представить ее Вашингтону и получить внятный ответ в самое ближайшее время. В ответ министр пообещал выполнить данную задачу «как можно скорее».

«У меня есть предложение, а именно — продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год. С тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем, чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях», — резюмировал Путин.

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.

Вместе с тем, Госсекретарь США Майк Помпео 14 октября заявил, что обсудил с президентом страны Дональдом Трампом вопрос достижения договоренностей с Россией по контролю над вооружениями, пишет «Газета.ру».