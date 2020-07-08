Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Названа причина преобладания числа замужних женщин над женатыми мужчинами
Мир
Глава Пентагона отчитался об «успешном сдерживании» России
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о необычном климатическом явлении
Общество
В Госдуме предложили разрешить водителям предъявлять СТС в электронном виде
Мир
Племянница Трампа заявила о его жульничестве с экзаменами

Китай назвал условие участия в переговорах США и России по разоружению

0
Фото: TASS/EPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай может присоединиться к переговорам с участием России и США по разоружению, если Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до уровня КНР. Об этом 8 июля заявил директор департамента по контролю над вооружениями китайского МИДа Фу Цун.

Зал для двоих: как Россия и США приехали на разные переговоры
Американцы постановочно пытаются втянуть Китай в дискуссии по СНВ-III

По словам дипломата, американская администрация до сих пор не объяснила, что именно хочет от участия Пекина.

«США нам до сих пор не сказали хотят ли они, чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая. Если США согласятся снизить… мы присоединимся к переговорам на следующий день», — цитирует дипломата «РИА Новости».

При этом Фу Цун отметил, что Москва прекрасно понимает позицию Китая и не настаивает на участии в переговорах, как этого требует Вашингтон.

«Мы ценим то понимание, которое оказывает нам Россия», — добавил он.

В 2021 году завершится действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (СНВ-3), подписанного между Россией и Штатами в 2010 году. Москва призывает Вашингтон продлить соглашение, которое является гарантом международной стабильности. США же четкого ответа не дают и настаивают на подключении к договору Китая.

23 июня американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп продлит соглашение при трех условиях: указании в документе жестких мер верификации, включение в него всех ядерных боеголовок и подключение Китая.

Кроме того, отмечалось, что в ходе российско-американских переговоров в Вене 22 июня спецпредставитель США Маршалл Биллингсли пытался убедить замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в необходимости надавить на КНР для привлечения Пекина к переговорам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020