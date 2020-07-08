Китай назвал условие участия в переговорах США и России по разоружению

Китай может присоединиться к переговорам с участием России и США по разоружению, если Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до уровня КНР. Об этом 8 июля заявил директор департамента по контролю над вооружениями китайского МИДа Фу Цун.

По словам дипломата, американская администрация до сих пор не объяснила, что именно хочет от участия Пекина.

«США нам до сих пор не сказали хотят ли они, чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая. Если США согласятся снизить… мы присоединимся к переговорам на следующий день», — цитирует дипломата «РИА Новости».

При этом Фу Цун отметил, что Москва прекрасно понимает позицию Китая и не настаивает на участии в переговорах, как этого требует Вашингтон.

«Мы ценим то понимание, которое оказывает нам Россия», — добавил он.

В 2021 году завершится действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (СНВ-3), подписанного между Россией и Штатами в 2010 году. Москва призывает Вашингтон продлить соглашение, которое является гарантом международной стабильности. США же четкого ответа не дают и настаивают на подключении к договору Китая.

23 июня американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп продлит соглашение при трех условиях: указании в документе жестких мер верификации, включение в него всех ядерных боеголовок и подключение Китая.

Кроме того, отмечалось, что в ходе российско-американских переговоров в Вене 22 июня спецпредставитель США Маршалл Биллингсли пытался убедить замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в необходимости надавить на КНР для привлечения Пекина к переговорам.