США отказались от предложения Путина о продлении ДСНВ

США отказались от предложения президента России Владимира Путина о продлении договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Об этом в пятницу, 16 октября, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

«Ответ президента Путина о продлении нового ДСНВ, о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок ― это не вариант», ― приводятся его слова на официальной странице в Twitter Совета безопасности США.

Также О'Брайен выразил надежду на то, что Москва пересмотрит свою позицию до того, как начнется гонка вооружений.

Накануне Путин предложил США продлить действующий договор без дополнительных условий на год и поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову оперативно подготовить и сформулировать для Вашингтона позицию Москвы по данному соглашению.

Вместе с тем еще несколько дней назад замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что заключения договоренностей по продлению ДСНВ пока не ожидается.

В начале октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и США абсолютно необходимо продлить ДСНВ еще на пять лет.

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.