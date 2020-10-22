СК подтвердил новое задержание бизнесмена Быкова

Следственный комитет России подтвердил новое задержание красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом в четверг, 22 октября, сообщается на сайте СК.

«22 октября 2020 года Анатолий Быков задержан в рамках расследования другого уголовного дела, ранее возбужденного в отношении него по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства по найму»), и в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

Отмечается, что Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу, а значит, может оказать на него воздействие. Кроме того, в случае нахождения на свободе может скрыться от следствия, добавили в СК.

По версии следствия, в 2004 году в поселке Удачный Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. За это Быков пообещал ему вознаграждение в сумме $50 тыс. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. В 2005 году исполнитель не менее четырех раз выстрелил в мужчину. Как добавили в СК, после убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.

В этот же день адвокат Быкова сообщил, что его увезли из СИЗО в неизвестном направлении, при том, что ранее его отправили под домашний арест.

Бизнесмена задержали 7 мая, в его домах в Красноярске и Крыму были проведены обыски. Позже СКР по Красноярску и Хакасии предъявил Быкову обвинение в организации убийства двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В начале сентября ему было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности.

Быков избирался депутатом красноярского краевого парламента в период с 1997 по 2016 год. В 1998–2000 годах он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000-м его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).

В июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал его виновным и приговорил к 6,5 года условно. В 2004 году Быков попросил Верховный суд России пересмотреть дело. В 2005-м суд Октябрьского района Красноярска погасил судимость за отбывание половины срока без нарушений, а также за благотворительную деятельность.

Кроме того, в сентябре стало известно, что следователи проверяют Быкова на причастность к подстрекательству к еще одному убийству.