Красноярского бизнесмена Быкова увезли из СИЗО в неизвестном направлении

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого суд отпустил под домашний арест, увезли из СИЗО в неизвестном направлении, сообщил в четверг, 22 октября, его адвокат Алексей Прохоров.

По предположениям защитника, бизнесмена доставят в ИВС (изолятор временного содержания).

«Сейчас моего доверителя задержали при наличии у него адвоката, лишили его права с момента фактического задержания. Сейчас его увезли в неизвестном направлении сотрудники правоохранительных органов. Вероятно, через некоторое время мне сообщат, что ваш доверитель задержан, вам бы вот надо прийти в ИВС или на Карла Маркса, 122, для проведения следственных действий или для ознакомления», — приводит «РИА Новости» слова юриста.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, его вновь задержали по другому уголовному делу, не связанному с тем, из-за которого он был отправлен под домашний арест.

Ранее в четверг сообщалось, что Красноярский краевой суд выпустил Быкова из СИЗО под домашний арест.

Бизнесмена задержали 7 мая, в его домах в Красноярске и Крыму были проведены обыски. Позже СКР по Красноярску и Хакасии предъявило Быкову обвинение в организации убийства двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В начале сентября ему было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности.

Быков избирался депутатом красноярского краевого парламента в период с 1997 по 2016 год. В 1998–2000 годы он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000-м его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).

В июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал его виновным и приговорил к 6,5 года условно. В 2004 году Быков попросил Верховный суд России пересмотреть дело. В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска погасил судимость за отбывание половины срока без нарушений, а также за благотворительную деятельность.

Кроме того, в сентябре стало известно, что следователи проверяют Быкова на причастность к подстрекательству к еще одному убийству.