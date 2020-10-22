Суд отправил под домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Красноярский краевой суд выпустил из СИЗО под домашний арест бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили «РИА Новости» в суде.

«Суд рассмотрел апелляцию на решение Железнодорожного суда и принял решение избрать мерой пресечения домашний арест до 6 декабря», — рассказала собеседница агентства.

Быкова задержали 7 мая, в его домах в Красноярске и Крыму были проведены обыски.

Позже СКР по Красноярску и Хакасии предъявило Быкову обвинение в организации убийства двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова».

В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности, пишет «Газета.ру».

Быков избирался депутатом красноярского краевого парламента в период с 1997 по 2016 год. В 1998-2000 годы он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000-м его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).

У Быкова есть еще одна судимость. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал его виновным и приговорил к 6,5 годам условно. В 2004 году Быков попросил Верховный суд России пересмотреть дело. В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска погасил судимость за отбывание половины срока без нарушений, а также за благотворительную деятельность.