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Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг Союзного государства

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Обстановка вокруг Союзного государства на сегодняшний день непростая, заявил в четверг, 22 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, который прибыл в Минск.

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«Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзное государство», — приводит «Sputnik.Беларусь» слова Лукашенко.

Белорусский лидер также поблагодарил Нарышкина за информацию, которую СВР «регулярно доводит» до белорусских спецслужб и до него в том числе.

«В <...> этом бешеном мире, ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех есть интерес к нам — к России и Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, я думаю, мы о многом договоримся — о нашей совместной работе, о нашей совместной деятельности во благо наших народов, конечно же», — добавил он.

В ходе встречи Нарышкин также заявил, что внешние силы стремятся изменить государственное устройство Белоруссии неконституционными методами. По его словам, влияние извне на ситуацию в республике очевидно и такое же влияние внешние силы оказывают и на внутренние дела России.

В конце сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко.

После этого в стране начались массовые протесты. В Евросоюзе негативно восприняли действия силовиков на митингах и применили санкции против действующей власти в республике. В Кремле неоднократно подчеркивали, что ситуация в Белоруссии является внутренним делом государства.

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