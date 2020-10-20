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Аналитики выявили связь между возрастом и желанием работать на одном месте

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Чем моложе человек, тем меньшее количество лет он хочет в среднем работать на одного работодателя. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter, оказавшиеся в распоряжении «РИА Новости» 20 октября.

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Согласно данным исследования, доля людей, готовых работать всю жизнь на одном месте, среди поколения беби-бумеров (рожденных до 1963 года) составляет 73%. Рожденные с 1983 по 2002 год меньше готовы трудиться в одной компании — 60%, а в поколении Z (рожденных после 2003-го) таких нашлось 52%.

Исследование показало, что приверженность одному работодателю на протяжении всей жизни зависит и от отрасли. Высока готовность трудиться на одного работодателя в таких сферах, как безопасность (83%), страхование (76%) и госслужба (74%).

Наиболее низкую готовность демонстрируют сотрудники сферы искусства и масс-медиа (49%), маркетинга и рекламы (49%), а также салонов красоты и спортивных клубов (51%).

Больше всего приверженцев одному месту работы среди руководителей, у которых в подчинении несколько команд (28 лет), и руководителей одного отдела (26 лет). Вместе с тем начинающие специалисты готовы работать на одном месте меньше других (22 года).

На прошлой неделе стало известно, что почти 40% россиян готовы работать по выходным ради повышения.

Кроме того, совместное исследование сервиса «Работа.ру» и образовательной компании «Нетология» показало, что 94% россиян задумывались о смене профессии.

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