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Почти 40% россиян согласились работать по выходным ради повышения

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Почти 40% россиян готовы работать по выходным ради повышения, свидетельствуют результаты соцопроса, которые приводит 14 октября RT.

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Согласно опросу, проведенному аналитиками сервиса «Работа.ру», 39% опрошенных россиян готовы задерживаться и работать в выходные ради повышения.

Переехать в другой город ради продвижения по карьерной лестнице оказались готовы 12% респондентов.

6% россиян согласны проводить свое личное время с начальством, а 3% респондентов и вовсе готовы терпеть грубое к ним отношение со стороны руководства. 1% ради карьеры готов распускать слухи о коллегах и мешать их работе.

Ни на что не готовы пойти ради повышения 53% опрошенных.

Опрос проводили среди 3,2 тыс. респондентов.

Ранее, 14 октября, «Известия» привели данные социологического исследования, в ходе которого россияне назвали необходимую им сумму для счастья.

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