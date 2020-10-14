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Россияне назвали необходимую для счастья ежемесячную сумму

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Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья. Результаты исследования, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», приводит «РИА Новости» 14 октября.

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Согласно опросу, жителям РФ в месяц достаточно 100–150 тыс. рублей, чтобы чувствовать себя счастливым. В то же время, респонденты считают неплохой зарплату в 60 тыс. рублей в месяц.

При этом москвичам для счастья нужно больше средств — 150-300 тыс. рублей в месяц.

Половине респондентов возможность чувствовать себя удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Такой критерий счастья приводили жители Сибири (57%) и Урала (56%).

26% опрошенных сказали, что для счастья им нужно «много денег» — так чаще всего отвечали жители Северо-Кавказского и Приволжского округов (по 31%).

Чтобы стать счастливее, 43% россиян хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас. 8% респондентов признались, что для счастья им нужен хотя бы $1 млн.

Лишь 4% россиян оказались довольны своим заработком — это, как правило, жители Московского региона и Северо-Запада (6%). Менее всех довольны своей зарплатой жители Северного Кавказа (1%).

Исследование проводилось в период с 9 по 12 октября среди 1 тыс. россиян в возрасте 18–65 лет..

Ранее в сентябре были опубликованы данные соцопроса, согласно которому каждый десятый опрошенный россиянин перешел на «серую» зарплату из-за пандемии коронавируса.

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