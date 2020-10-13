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Почти каждый россиянин задумывался о смене работы

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Совместное исследование сервиса «Работа.ру» и образовательной компании «Нетология» показало, что 94% россиян задумывались о смене профессии. В опросе, результаты которого есть в распоряжении «Известий», приняли участие более 1,4 тыс. человек из всех регионов страны.

49% опрошенных не устраивает текущая работа и перспективы. Поэтому они хотят освоить новую хорошо оплачиваемую профессию, отмечается в документе.

В пользу навыков: у молодежи растет спрос на профессиональное образование
По оценке специалистов, сегодня выпускникам колледжей намного легче найти работу, чем людям с высшим образованием

45% респондентов устраивает их текущая профессия. Однако они задумываются о том, чтобы освоить смежную специализацию или новые навыки работы.

И лишь 6% опрошенных заявили, что их все устраивает в жизни, и они не чувствуют потребности что-либо менять.

Авторы доклада отметили, что 35% людей находят переобучение нелегким занятием, так как это требует больших личностных усилий, труда и усидчивости.

Чуть меньше трети (30%) готовы обучаться новому, только если есть свободные время и деньги. Еще 27% рады приобрести интересный им курс в любом случае.

В исследовании отмечается, что интерес к диджитал-специалистам стремительно растет. По итогам третьего квартала доля вакансий в сфере IT и телекома выросла на 88% по сравнению с предыдущим.

Так, программист (Api Drupal 7) с опытом работы от одного года может рассчитывать на зарплату до 150 тыс. рублей. При этом от успешного кандидата не требуется предоставить диплом о высшем образовании.

«Сейчас открылось множество новых возможностей и появилось огромное количество инструментов для получения конкретных навыков и даже изучения профессий», — рассказал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

По его словам, в этом году большое влияние на желание людей найти новые для себя виды деятельности оказал локдаун и, как следствие, возросшая актуальность удаленного обучения и работы.

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