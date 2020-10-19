РФ недосчитается 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов

Российская туристическая отрасль потеряет в 2020 году 600 млрд рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей из-за отсутствия иностранных туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд рублей по итогам года составят потери по въездным потокам», — сказала Догузова в интервью телеканалу РБК.

По ее словам, многое будет зависеть от дальнейшего закрытия границ.

30 сентября Догузова рассказала, что российский закон о туризме будет полностью обновлен в соответствии с преобразованиями в отрасли.

Ранее замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов заявил, что российский туризм может получить 2,5 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года.

При этом в Российском союзе туриндустрии отметили, что жители РФ осенью стали чаще отказываться от туристических поездок по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом.