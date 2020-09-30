В Ростуризме заявили об обновлении закона о туризме

Российский закон о туризме будет полностью обновлен в соответствии с преобразованиями в отрасли. Об этом в среду, 30 сентября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на «Российской неделе ГЧП 2020».

«Мы с Государственной думой договорились о том, что будем совместно писать вместе с экспертным сообществом, бизнесом, туротраслью новый закон о туризме, который закрепит приоритет развития внутреннего и въездного туризма, будет на совершенно новом качественном уровне позволять обеспечивать права наших туристов, которые путешествуют и выезжают за рубеж», — цитирует ее ТАСС.

Догузова уточнила, что в основу нововведений будет положен мировой опыт, который позволит новому закону стать передовым. По словам главы Ростуризма, таким образом отрасль сможет добиться выполнения стоящих перед ней глобальных задач. В частности, в течение 10 лет планируется увеличение в два-три раза основных показателей туристической отрасли.

27 сентября в Ростуризме подвели итоги летнего туристического сезона. Как отметила Догузова, Россия смогла не только поддержать отрасль, но и запустила туристический сезон в условиях пандемии COVID-19, дав людям возможность отдохнуть.

С 21 по 28 августа в стране прошла первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кэшбэка. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программой туристического кэшбэка воспользовались около 60 тыс. человек.