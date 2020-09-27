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В Ростуризме подвели итоги летнего сезона

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В 2020 году туристическая отрасль серьезно пострадала от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, однако жителям России дали возможность отдохнуть. Об этом во Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, заявила глава Ростуризма Карина Догузова.

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По ее словам, Россия смогла не только поддержать отрасль, но и запустила туристический сезон в беспрецедентной ситуации, дав людям возможность отдохнуть. «Путешествия уже давно стали неотъемлемой ценностью современного человека. поэтому сегодняшний праздник общий для всех нас», — сказала она.

Результата добились благодаря большой командной работе. Правительство приняло меры системной поддержки отрасли, попавшей в список наиболее пострадавших из-за ограничений.

«Общие усилия и консолидированная позиция государства и бизнеса также позволили избежать в этом сезоне резонансных банкротств и ухода с рынка крупных игроков», — отметила Догузова. Она напомнила, что это позволило бизнесу выполнять обязательства перед туристами. В итоге россияне провели отпуска без потрясений.

На этой неделе стало известно, что размер возврата денежных средств в рамках второго этапа программы кэшбэка за туры по России составит 20% и минимальная стоимость поездки не будет ограничена.

Первый этап программы прошел в конце августа. Только в качестве ключевых условий необходимо было выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей, и турпоездка должна состояться до 20 декабря этого года.

Кроме того, оплатить поездку необходимо было полностью одним платежом картой национальной платежной системы «Мир».

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