В Ростуризме подвели итоги летнего сезона

В 2020 году туристическая отрасль серьезно пострадала от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, однако жителям России дали возможность отдохнуть. Об этом во Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, заявила глава Ростуризма Карина Догузова.

По ее словам, Россия смогла не только поддержать отрасль, но и запустила туристический сезон в беспрецедентной ситуации, дав людям возможность отдохнуть. «Путешествия уже давно стали неотъемлемой ценностью современного человека. поэтому сегодняшний праздник общий для всех нас», — сказала она.

Результата добились благодаря большой командной работе. Правительство приняло меры системной поддержки отрасли, попавшей в список наиболее пострадавших из-за ограничений.

«Общие усилия и консолидированная позиция государства и бизнеса также позволили избежать в этом сезоне резонансных банкротств и ухода с рынка крупных игроков», — отметила Догузова. Она напомнила, что это позволило бизнесу выполнять обязательства перед туристами. В итоге россияне провели отпуска без потрясений.

На этой неделе стало известно, что размер возврата денежных средств в рамках второго этапа программы кэшбэка за туры по России составит 20% и минимальная стоимость поездки не будет ограничена.

Первый этап программы прошел в конце августа. Только в качестве ключевых условий необходимо было выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей, и турпоездка должна состояться до 20 декабря этого года.

Кроме того, оплатить поездку необходимо было полностью одним платежом картой национальной платежной системы «Мир».