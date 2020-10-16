Прямой эфир

В Ростуризме спрогнозировали приток 2,5 трлн рублей инвестиций в отрасль

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский туризм может получить 2,5 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года. Об этом 16 октября сообщил замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов в ходе онлайн-совещания «Развитие индустрии туризма в Российской Федерации».

Турам на смех: россияне активно бронируют путевки на Новый Год
На пике популярности — Сочи и Турция, но путешественники также собираются во Францию, Германию и США

«По нацпроекту за счет частных инвестиций в период до 2030 года мы оцениваем в 2,5 трлн рублей. Это и прямые частные инвестиции, и косвенные эффекты», — приводит ТАСС слова Прокуронова.

Ранее в этот день в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что россияне осенью стали чаще отказываться от туристических поездок по стране из-за роста числа выявленных случаев заболевания COVID-19.

Отмечается, что падение доходов туротрасли этой осенью по сравнению с прошлым годом составит около 30%.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 30 сентября рассказала, что российский закон о туризме будет полностью обновлен в соответствии с преобразованиями в отрасли.

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ от 24 сентября, большинство россиян (73%) считают РФ привлекательной страной для иностранных туристов, пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020