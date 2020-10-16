В Ростуризме спрогнозировали приток 2,5 трлн рублей инвестиций в отрасль

Российский туризм может получить 2,5 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года. Об этом 16 октября сообщил замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов в ходе онлайн-совещания «Развитие индустрии туризма в Российской Федерации».

«По нацпроекту за счет частных инвестиций в период до 2030 года мы оцениваем в 2,5 трлн рублей. Это и прямые частные инвестиции, и косвенные эффекты», — приводит ТАСС слова Прокуронова.

Ранее в этот день в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что россияне осенью стали чаще отказываться от туристических поездок по стране из-за роста числа выявленных случаев заболевания COVID-19.

Отмечается, что падение доходов туротрасли этой осенью по сравнению с прошлым годом составит около 30%.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 30 сентября рассказала, что российский закон о туризме будет полностью обновлен в соответствии с преобразованиями в отрасли.

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ от 24 сентября, большинство россиян (73%) считают РФ привлекательной страной для иностранных туристов, пишет «Газета.ру».