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РСТ сообщил об отказах россиян от туров из-за ситуации с COVID-19

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Россияне осенью стали чаще отказываться от внутренних туристических поездок из-за роста числа выявленных случаев заболевания COVID-19. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

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«Бархатный сезон обещал быть как никогда успешным за счет хорошей погоды, отложенного спроса и в основном закрытых границ. Но и его накрывает вторая волна «короны», аннуляции растут», — цитирует его пресс-служба союза.

Падение доходов туротрасли этой осенью по сравнению с прошлым годом составит около 30%, отметил Шпилько.

«Что же касается въездного туризма, то год начался неплохо. А потом этот сегмент просто рухнул. А его вообще гораздо труднее перезапустить, поскольку чисто технологически на формирование, продвижение и реализацию групповых туров в большинстве зарубежных стран уходит больше полугода», — подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что россияне активно покупают билеты и туры на Новый год.

14 октября было объявлено о намерении возобновить авиасообщение с Японией, Сербией и на Кубой. Кроме того, будет увеличено количество рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.

Ранее в октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. 3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

С 1 августа начались полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

Первый вице-президент РТС Юрий Барзыкин призывал оценивать все риски, прежде чем принимать решение о поездке. В частности, он рекомендовал познакомиться с условиями въезда в другие страны.

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