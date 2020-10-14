Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом 14 октября сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин с учетом решений оперативного штаба.

Рейсы Москва–Белград будут осуществляться дважды в неделю. По направлениям Москва–Кайо-Коко и Москва–Санта-Клара также предусмотрено два рейса в неделю.

Авиасообщение с Японией возобновится с 1 ноября, самолеты будут дважды в неделю летать из Москвы и Токио и один раз — из Владивостока в Токио.

«Решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», — говорится в сообщении штаба.

Также российские власти решили увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.

Вырастет частота полетов по маршрутам Цюрих–Москва–Цюрих на один рейс в неделю и из Москвы в Женеву и обратно также на один рейс в неделю. Кроме того, будет восстановлено авиасообщение с Санкт-Петербургом. Рейс Цюрих–Санкт-Петербург–Цюрих будет осуществляться раз в неделю, также один рейс в неделю предусмотрен для полетов из Санкт-Петербурга в Женеву и обратно.

Из Москвы в аэропорт Велана (Мальдивы) будет совершаться до четырех рейсов в неделю на взаимной основе. Возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва–Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю на взаимной основе.

Частота полетов по направлению Москва–Минск (Белоруссия) вырастет до трех рейсов в неделю на взаимной основе.

Как ранее сообщал вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 государствами, в том числе с Болгарией, Грецией, Кипром, Хорватией, пишет «Газета.ру».

С 1 августа возобновились полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.