Прямой эфир

Россияне активно покупают билеты и туры на Новый год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на пандемию, россияне активно бронируют туры и покупают билеты на новогодние праздники. По данным онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», чуть более 76,1% покупок авиабилетов на зимние праздники по внутренним рейсам в этом году пришлось на сентябрь. На пике популярности среди путешественников по стране — Сочи, а по внешнему туризму — Турция.

Спрос на авиабилеты по России в августе и сентябре вырос на 23–26% соответственно по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Об этом «Известиям» сообщили в «Туту.ру». На сентябрь приходится 76,1% покупок на новогодние праздники.

— Данные на октябрь к текущему моменту пока выше примерно на 10%, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса, — отметили в «Туту.ру».

Среди российских городов для отдыха популярны Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды.

Не хотят россияне отказываться и от зарубежного отдыха. По словам гендиректора Ozon.Travel Михаила Осина, ограничения текущего года внесли коррективы в планы путешественников, которые предпочитают проводить праздники за границами России.

— Если в прошлом году в числе предпочтений россиян для заграничных поездок на зимние каникулы находились Таиланд и Испания, а замыкала топ-5 Турция, то в этом году россияне, планирующие выезд за границу на Новый год, в большинстве своем рассматривают отдых на турецких курортах, — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Турам на смех: россияне активно бронируют путевки на Новый Год

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020