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В МВД Белоруссии назвали число участников прошедших акций протеста в стране

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Около 8 тыс. человек вышли на акции протеста, которые прошли по всей Белоруссии 18 октября. Об этом в понедельник, 19 октября, заявила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

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«18 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тыс. человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников)», ― написала она в своем Telegram-канале.

Также Чемоданова подчеркнула, что сотрудники МВД предприняли все необходимые меры, чтобы поддержать порядок и обеспечить общественную безопасность.

Пресс-секретарь белорусского ведомства добавила, что наибольшее число протестующих было зафиксировано в Минске: в пиковый момент на улицах было около 7 тыс. протестующих. Кроме того, Чемоданова отметила, что в столице отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались «наиболее рьяные» участники акции.

Накануне акция белорусской оппозиции под названием «Партизанский марш» прошла в Минске по новому маршруту. Как сообщила «Газета.ру», в протестном движении приняли участие около 15 тыс. человек.

Для разгона протестующих правоохранительные органы применили спецсредства, в том числе резиновые пули. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что это было сделано после того, как демонстранты начали бросать в служебный транспорт и правоохранителей камни.

Согласно данным не зарегистрированного властями правозащитного центра «Весна», в ходе акций протестов, которые проходили по всей Белоруссии 18 октября, было задержано 198 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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