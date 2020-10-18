Правозащитники сообщили о задержании почти 200 человек в Минске

В ходе акций протестов, которые проходили в Белоруссии в воскресенье, 18 октября, были задержаны 198 человек. Об этом заявили в не зарегистрированном властями правозащитном центре «Весна».

Ранее сообщалось о 159 задержанных, из них 138 — в Минске.

Большинство задержаний произошло в Минске, однако правозащитники также заявляют о задержанных в Светлогорске, Бресте, Витебске, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, Гомеле, Новогрудке.

В это воскресенье акция белорусской оппозиции под названием «Партизанский марш» в Минске прошла по новому маршруту. Как пишет «Газета.ру», в протестном движении приняли участие около 15 тыс. человек.

Для разгона протестующих правоохранительные органы применили спецсредства, в том числе резиновые пули. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что это было сделано после того, как демонстранты начали бросать в служебный транспорт и правоохранителей камни.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.