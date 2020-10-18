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МВД Белоруссии заявило о вынужденном применении резиновых пуль

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Силовики в ходе акции протеста в Минске несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями после того, как протестующие стали бросать в их сторону камни. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич в воскресенье, 18 октября.

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Он не подтвердил применения спецсредств для разгона манифестантов на Партизанском проспекте, отмечает ТАСС. При этом ранее в этот день очевидцы сообщали, что слышали похожие на звуки разрывов светошумовых гранат хлопки.

Также на Партизанском проспекте в Минске произошла стычка между силовиками и участниками оппозиционного марша.

В настоящее время «Партизанский марш» проходит по проспекту Рокоссовского в районе Серебрянка. В этот район переброшены силовики.

Со своей стороны белорусские правозащитники сообщают о более 60 задержанных в Белоруссии. На 17:40 в списке 65 человек, отметил правозащитный центр «Весна».

Ранее в этот же день минская милиция подтвердила задержание протестующих, не назвав число граждан.

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