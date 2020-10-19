Источник сообщил о новой переброске в Карабах боевиков из Сирии

Более тысячи боевиков из Сирии отправлены в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«В прошлую пятницу более 1 тыс. боевиков отправлены воевать в Нагорный Карабах, и готовится отправка еще одной партии в ближайшие дни», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 14 октября, газета The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону нагорнокарабахского конфликта «еще сотен» ополченцев. Washington Post в тот же день писала о гибели 52 сирийских наемников в зоне нагорнокарабахского конфликта.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эммануэль Макрон в начале октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг его заявление и потребовал от Парижа извинений.

15 октября Алиев вновь опроверг заявления о присутствии наемников в зоне военного конфликта. Он подчеркнул, что армия Азербайджана насчитывает более 100 тыс. военнослужащих и Вооруженные силы страны уже доказали способность «освободить свои земли».

Российская сторона также выражала обеспокоенность в связи с сообщениями об участии боевиков и наемников в конфликте в Карабахе. Данный вопрос президент РФ Владимир Путин обсудил 14 октября с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции в свою очередь заявлял, что у сирийских боевиков «есть дела дома» и его страна не нуждается в отправке в Карабах наемников, несмотря на готовность помогать Баку.

Обострение конфликта в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. По итогам переговоров в Москве 9 октября стороны договорились о прекращении огня с полудня следующего дня, а также об обмене пленными и погибшими. Однако боевые действия продолжаются до сих пор, обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.